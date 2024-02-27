【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉提新計劃 處理涉及濫藥或精神病的違規案件（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長候選人羅偉（Daniel Lurie）表示，現時因毒品及精神問題等輕微違規而被捕或票控的人士，多數沒有機會獲得治療，他提議推出計劃，讓有關人士在面臨刑責前，先被轉介去接受治療，對方若不遵從，地檢處之後可以作出檢控。

參選舊金山市長的羅偉（舊名羅瑞德）表示，舊金山市府領導層的不力，在市內每個街口顯然易見，各個負責公共安全、衛生及無家者的部門沒有互相協調，是市內目前面臨危機的原因，他揚言在他任內將會依法對無家者執法，確保沒有人露宿在街頭。

羅偉指出，目前警員針對濫藥或精神問題而作出票控時，對方日後多數都會缺席上庭，導致法官需要發出輕罪拘捕令。

然而，執法單位多數不會搜捕那些負有輕罪拘捕令的人士，引致相關人士最終未能接受任何援助或治療。

對此，羅偉提議設立計劃，鼓勵相關人士在接觸行為健康專家及警員時選擇接受治療，若對方選擇以治療替代拘捕，他們會被送至危機護理中心，而拒絕治療的話，警員可以作出拘捕。

若有關人士完成療程，針對他而發出的傳票就不會留記錄，相反沒有遵從的話，地檢處則保留以輕罪檢控的權利。

羅偉又指，大部份在醫院接受72小時強制拘留的人，在沒有得到服務轉介下，就被釋回到街上，他提議委派人員專門協調轉介服務。

羅偉說：「市府每年將七億元放在這方面的護理上，我們都看到這並不奏效，大家都認為，我所提及的計劃能減低成本，馬上讓民眾接受需要的治療，而不是沒完沒了，把他們拋到一個昂貴的醫療系統中。」

羅偉的計劃獲得前舊金山中央警局分局長易文耀（Paul Yep）支持，易文耀說，相關策略能騰出警方資源應對緊急事項，減少當局接觸那個造成警員使用武力及受傷的群體，最終可以提高警員士氣，和減少警員流失率。

易文耀說：「我過去當差將近20年，有幸服務和保護舊金山不同社區和市民，舊金山需要一個不同的、新的領導層，才能再次繁榮，並讓我們感到安全。」

另一方面，競選連任市長的布里德週一出席防止芬太尼致死的宣傳活動，她表示，舊金山正面臨幾十年來最致命的其中一個挑戰，而自己上任後在這方面爭取了很多撥款。

布里德說：「我毫不後悔投資在確保市府有足夠支援上，好讓我們有充裕的資源，提供予希望接受治療的民眾，保證較為容易幫助民眾，而不是危害民眾。」

她說，舊金山吸毒而死的人數比疫情奪去的生命更多，市府將會更積極地爭取更多撥款，投放在防止用藥致死的相關計劃。

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