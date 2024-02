【灣區新聞】舊金山市長候選人羅偉提新計劃 處理涉及濫藥或精神病的違規案件（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長候選人羅偉(Daniel Lurie)表示,現時因毒品及精神問題等輕微違規而被捕或票控的人士,多數沒有機會獲得治療,他提議推出計劃,讓有關人士在面臨刑責前,先被轉介去接受治療,對方若不遵從,地檢處之後可以作出檢控。

參選舊金山市長的羅偉(舊名羅瑞德)表示,舊金山市府領導層的不力,在市內每個街口顯然易見,各個負責公共安全、衛生及無家者的部門沒有互相協調,是市內目前面臨危機的原因,他揚言在他任內將會依法對無家者執法,確保沒有人露宿在街頭。

羅偉指出,目前警員針對濫藥或精神問題而作出票控時,對方日後多數都會缺席上庭,導致法官需要發出輕罪拘捕令。

然而,執法單位多數不會搜捕那些負有輕罪拘捕令的人士,引致相關人士最終未能接受任何援助或治療。

對此,羅偉提議設立計劃,鼓勵相關人士在接觸行為健康專家及警員時選擇接受治療,若對方選擇以治療替代拘捕,他們會被送至危機護理中心,而拒絕治療的話,警員可以作出拘捕。

若有關人士完成療程,針對他而發出的傳票就不會留記錄,相反沒有遵從的話,地檢處則保留以輕罪檢控的權利。

羅偉又指,大部份在醫院接受72小時強制拘留的人,在沒有得到服務轉介下,就被釋回到街上,他提議委派人員專門協調轉介服務。

羅偉說:「市府每年將七億元放在這方面的護理上,我們都看到這並不奏效,大家都認為,我所提及的計劃能減低成本,馬上讓民眾接受需要的治療,而不是沒完沒了,把他們拋到一個昂貴的醫療系統中。」

羅偉的計劃獲得前舊金山中央警局分局長易文耀(Paul Yep)支持,易文耀說,相關策略能騰出警方資源應對緊急事項,減少當局接觸那個造成警員使用武力及受傷的群體,最終可以提高警員士氣,和減少警員流失率。

易文耀說:「我過去當差將近20年,有幸服務和保護舊金山不同社區和市民,舊金山需要一個不同的、新的領導層,才能再次繁榮,並讓我們感到安全。」

另一方面,競選連任市長的布里德週一出席防止芬太尼致死的宣傳活動,她表示,舊金山正面臨幾十年來最致命的其中一個挑戰,而自己上任後在這方面爭取了很多撥款。

布里德說:「我毫不後悔投資在確保市府有足夠支援上,好讓我們有充裕的資源,提供予希望接受治療的民眾,保證較為容易幫助民眾,而不是危害民眾。」

她說,舊金山吸毒而死的人數比疫情奪去的生命更多,市府將會更積極地爭取更多撥款,投放在防止用藥致死的相關計劃。

