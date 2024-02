【KTSF】

加州公路巡警表示,一名逆駛的司機,在舊金山(三藩市)280號公路南行線,San Jose Ave以北路段發生交通事故後,導致280公路南行線一度要全線封閉。

當局表示,事發於週一下午2點半左右,當局接報有三車相撞,車禍造成至少三人受傷送院。

畫面顯示,公路上至少有兩輛車嚴重受損,左側和中間行車線因事故而封鎖,下午4點後全線重開。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。