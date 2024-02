【灣區新聞】Tesla取消訂單消息傳出後 餅店大排長龍生意好轉

【KTSF 尹晉豪報導】

Tesla近日向聖荷西一間餅店訂購了過千個批後棄單,事件曝光後,Tesla的執行長馬斯克Elon Musk發文,強調會盡力協助餅店,消息傳出後,餅店大排長龍,生意好轉。

The Giving Pies的店主表示,感到與奮,由於事件得到了Tesla大老闆馬斯克的關注,在貼文中,馬斯克表示,Tesla會對餅店做正確的事。

事原在2月14日,Tesla向她購買過千個的迷你餡餅,用作非洲裔歷史月活動之用,金額高達16,000元,但有數日後,Tesla竟然要求取消訂單。

The Giving Pies店主Voahangy Rasetarinera說:「她又發了一條短信說抱歉,指不需要這個訂單,感謝我的支持,對我來說是非常無情。」

但問題是店主已經支付了額外的食材費用,並安排員工加班,以及推掉其他業務工作。

Rasetarinera說:「4,000個批是一筆大訂單,所以我拒絕了3張關於非洲裔歷史月的訂單,以便搞定他們那一單,他們沒有看到這一點,這對我來說是損失,但他們不在乎。」

消息傳出後,餅店大排長龍,民眾希望可以撐小商業。

顧客Josie Barrios說:「我們來支援,特斯拉搞砸這樣大的訂單,是不對的,他們突然改變了主意,而她只是個小商戶,我確信這是她的生計。」

現在全國各地有很多訂單不停湧入,店主表示十分感動,希望事件可以為她存下更多客源。

