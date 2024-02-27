【灣區新聞】Tesla取消訂單消息傳出後 餅店大排長龍生意好轉

【KTSF 尹晉豪報導】

Tesla近日向聖荷西一間餅店訂購了過千個批後棄單，事件曝光後，Tesla的執行長馬斯克Elon Musk發文，強調會盡力協助餅店，消息傳出後，餅店大排長龍，生意好轉。

The Giving Pies的店主表示，感到與奮，由於事件得到了Tesla大老闆馬斯克的關注，在貼文中，馬斯克表示，Tesla會對餅店做正確的事。

事原在2月14日，Tesla向她購買過千個的迷你餡餅，用作非洲裔歷史月活動之用，金額高達16,000元，但有數日後，Tesla竟然要求取消訂單。

The Giving Pies店主Voahangy Rasetarinera說：「她又發了一條短信說抱歉，指不需要這個訂單，感謝我的支持，對我來說是非常無情。」

但問題是店主已經支付了額外的食材費用，並安排員工加班，以及推掉其他業務工作。

Rasetarinera說：「4,000個批是一筆大訂單，所以我拒絕了3張關於非洲裔歷史月的訂單，以便搞定他們那一單，他們沒有看到這一點，這對我來說是損失，但他們不在乎。」

消息傳出後，餅店大排長龍，民眾希望可以撐小商業。

顧客Josie Barrios說：「我們來支援，特斯拉搞砸這樣大的訂單，是不對的，他們突然改變了主意，而她只是個小商戶，我確信這是她的生計。」

現在全國各地有很多訂單不停湧入，店主表示十分感動，希望事件可以為她存下更多客源。

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