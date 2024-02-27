【全國新聞】南卡初選Nikki Haley奪四成選票 顯示共和黨有選民不支持特朗普

February 27, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
Nikki Haley (Gage Skidmore / CC BY 2.0)

【KTSF】

前總統特朗普一如事前所料，週末在南卡羅來納州共和黨初選以六成得票率勝出，但他的對手Nikki Haley取得四成選票，也令一些主流輿論指出，這個是對共和黨的五級大火警告，除了反映Haley有實力同特朗普一鬥，也反映有相當多共和黨選民並不支持特朗普，而特朗普在週末向保守派政治大會CPAC的發言也被視為危險。

前南卡州州長Nikki Haley雖然在家鄉的初選落敗，但她繼續參選，週一到芝加哥造勢，準備撐到3月5號超級星期二16州初選，到時會決定3分之1的黨代表票的分配。

她在特朗普如今聲勢下，在南卡初選仍然取得四成的選票，被視為有實力同特朗普一搏。

她認為大多數美國選民都嫌特朗普及拜登太老，她是這兩個老人以外的當今唯一的選擇。

她也批評特朗普將共和黨全國委員會當作自家的遊戲場，原因是委員會的主席宣布辭職，交由大熱門參選人特朗普去操控，特朗普支持自己的兒媳Lara出任委員會副主席，而Lara就揚言會將委員會的每一分錢都用於為特朗普助選，此舉被指為對不起那些小額捐款人，也對黨內其他參選人並不公平。

與此同時，特朗普也備受質疑，是否將民間對他的政治捐款，挪用到支付他的官司訴訟費用與賠償。

官司是特朗普在週末向保守派政治大會CPAC發言的重點議題之一，他面對四場官司，一共91項控罪，他形容自己是遭迫害的烈士，有如俄國反對派領袖納瓦爾尼，也有如眾多的非洲裔。

他說選民投他的一票，等如是買一張車票回到自由，等如獲得一張護照離開暴虐，脫離拜登一幫人的地獄快速通道。

特朗普用種種涉及行騙的名詞，來抨擊拜登及其政府，並強調11月5號他與共和黨的勝利，將會是對拜登政府的審判日，也是特朗普自己的終極完全的報復。

特朗普也強烈攻擊有色人種的無證移民，形容他們接管美國。

此外，特朗普也都讚揚國會大樓衝擊的參與者。

而其他在大會上發言的人，也都用強烈的措辭攻擊不同政見陣營，當中最受攻擊的跨性別社區，而台下的民眾也都反應非常熱烈。

有分析指出，現場所見，今年的保守派政治大會已經不再討論比如國債、平衡財政預算、社會安全制度改革等嚴肅議題，而變成一個特朗普公司的伸延，盡情宣洩MAGA派對社會政策及環保政策的種種不滿。

而特朗普的發言也都取悅他的美國再次偉大MAGA支持者，及共和黨內的右翼保守派，並煽動他們對獨裁威權領導人的追求，企圖將白人基督教法西斯取代美國傳統的多元民主。

對此，拜登總統就向主流媒體指出，今年大選是美國的民主與國家靈魂，以及最基本自由的生死存亡一戰。

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