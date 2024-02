【KTSF】

與鄰近縣相比,中半島San Mateo縣去年的失業率最低。

截至去年底,San Mateo縣的失業率為3.2%,舊金山和聖克拉拉縣分別為3.5%和3.9%,儘管生技業的裁員達到了2017年以來的最高水平,以及去年上半年一連串大規模裁員,但6月至12月,該縣的失業率仍維持在3%至3.3%之間。

專家分析,中半島經濟普遍更加多元化之外,該縣與鄰縣的關係發展良好,不少總部在中半島的公司,在疫情爆發前,在舊金山設立分部,面對裁員時,將辦公室進行整合,導致San Mateo縣的表現優於其他地方。

但初步數據顯示,上個月首次申請失業救濟人數與2023年1月相似,表明勞動力市場尚未完全擺脫2023年低迷時期的困境,當時出現了高通膨和創紀錄的高利率。

