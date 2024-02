【香港新聞】溫哥華消防員亞洲旅遊染食肉菌在香港截肢保命 友人發起眾籌助渡難關

【有線新聞】

加拿大一名華裔消防員一家四口在亞洲旅遊期間,疑於新加坡感染食肉菌,來香港後病情惡化要將右小腿切除保命。事主朋友發起網上眾籌,協助籌集醫藥費。

據當地傳媒報道,加拿大溫哥華消防局助理消防長Christopher Won與妻子及一對子女到亞洲旅遊,Christopher不幸感染食肉菌引致壞死性筋膜炎,日前在港留院並需切除右小腿保命。

其妻子Marie Hui在社交平台表示,丈夫情況一度嚴重至「差點沒能活著走出手術室」。

她指丈夫仍在香港醫院留醫,感謝溫哥華市長沈觀健(Ken Sim)送上的鮮花、心意咭及祝福。

她表示,希望盡快回家,但醫生未透露何時可以返回加拿大,「這一切都取決於Christopher的康復情況」。

Marie Hui相信Christopher是在新加坡感染食肉菌,但不清楚感染途徑。

由於醫療費用不菲,Christopher兩夫妻的朋友Linda Broda在眾籌網站「GoFundMe」發起籌款。

Linda指,兩人雖有購買旅遊保險,但預料難以支付巨額醫療開支,當中包括購買義肢及無法工作期間的收入損失。

據衞生防護中心資料顯示,壞死性筋膜炎(通常稱為「食肉菌感染」)可由多於一種細菌引致,其中甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。

食肉菌感染是一種軟組織及筋膜的嚴重細菌感染,感染沿著筋膜的平面擴散,並破壞組織,可能會導致肢體損失。嚴重的個案可致命。

患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫,而這些症狀會快速擴散,患處可能會有潰瘍、水疱或黑點,疼痛的程度可能比可見的皮膚變化嚴重。患者亦可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。

引致壞死性筋膜炎的細菌通常透過皮膚中的傷口,如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、穿刺傷口或手術傷口進入身體,壞死性筋膜炎很少在人與人之間傳播。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。