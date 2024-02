【灣區新聞】舊金山奧克蘭週末有多場慶典活動 灣區捷運乘客量創疫情以來新高

【KTSF 張擎鳳報導】

近日灣區多個社區舉行慶典在奧克蘭(屋崙)有非洲裔歡樂遊行,而舊金山(三藩市)Vistation Valley就有農曆新年活動。

週日有近1萬人出席了在奧克蘭舉行的Black Joy Parade非洲裔歡樂遊行,主辦方表示,他們7年前開始在奧克蘭舉行這個遊行,旨在將歡樂帶給奧克蘭的民眾,並希望該社區的居民慶祝自己的種族,並且為自己的民族感到自豪,所以上街遊行,而不單是因為要抗議某些政治或暴力相關的事情。

遊行總監Elycia Knight說:「我們也想一起遊行,展現出身為非洲裔的歡樂。」

這個起初只有近1千人的遊行,慢慢變成今日擁有過萬人參加的活動。

Black Joy Parade遊行的總指揮Mistah F.A.B說:「關於我們的一件事:太陽吻人,我們在最黑暗的時刻找到歡樂,我們找到光亮,我們學會如何在痛苦中,不一直悲傷,而是跳舞、唱歌、笑著讓事情過去。」

而舊金山當局和市長布里德在Vistation Valley舉辦農曆新年活動。

前舊金山市參事Malin Cohen說:「本市有個地方叫訪谷,該處基本上是一個單一語言的華人社區,所以我們作為社區來一起慶祝,慶祝龍年的到來,希望能迎來好運,帶來財富、健康與繁榮。」

與此同時,由於在星期六舊金山舉行農曆新年遊行,而奧克蘭就舉行球迷節,因此乘搭灣區捷運(BART)的人數創下自疫情以來的新高,達到123,636次。

