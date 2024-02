【有線新聞】

全國人大常委會發布公告,依照規定終止前外長秦剛人大代表資格。

天津市人大常委會決定,接受秦剛辭去第十四屆全國人大代表職務。秦剛是在2022年接任外長,去年年中開始無公開露面。

中國外交部以健康原因解釋秦剛無法出席外交活動,人大常委會7月決定免去秦剛外長職務,令他成為中國任期最短外長,職位由中央外事辦主任王毅兼任。

秦剛的國務委員身份已於去年10月被免去。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。