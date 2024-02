【KTSF】

前總統特朗普和他的成年兒子,以及兩名前特朗普組織官員,就法庭對他們的4.64億元的民事欺詐案判決提出上訴。

上星期5法官Arthur Engoron對紐約司法部長的案件做出了正式判決。

由於前總統特朗普被發現涉嫌欺詐、共謀和發布虛假財務報表,因此他需要支付4.54億元,當中包括利息。

他們被指控誇大房地產資產的價值,以獲得更優惠的貸款和保險利率。

正式判決後的第一個工作日,即是週一,特朗普一方向法院提交了上訴通知。

