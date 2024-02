【全國新聞】最高法院審理德州及佛州是否有權禁止社媒封鎖或刪除用戶言論

【KTSF 張擎鳳報導】

德州和佛羅里達州分別立法禁止社交媒體公司封鎖或刪除用戶在他們社交平台上發表的內容,即使用戶的言論違反了平台規則,因此各大社交媒體公司向聯邦高等法院提出訴訟,週一最高法院聽取了與訟雙方的證詞。

週一在最高法院的聆訊中,與訟雙方的辯論核心是美國憲法第一修正案,各州政府是否可以禁止社交媒體公司屏蔽某些內容,以保護用戶的言論自由,或者各州這樣做,是否侵犯了憲法第一修正案的言論自由保障,賦予這些媒體公司管理自己平台的權利。

科技業律師Paul Clement說:「如果該法規生效,我們就必須從根本上改變我們的商業模式。」

自2021年1月6日國會大樓衝擊事件發生後,前總統特朗普的社交媒體平台帳戶被封鎖了或有些內容遭到刪除,因此德州和佛羅里達州於同年立法,禁止社交媒體網站不公平地壓制保守派言論。

代表佛羅里達州的律師Henry Whitaker認為,佛州的法律是符合憲法第一修正案,因為它針對的是行為,而不是言論的表達。

他說,這些公司就像公共事業公司,應該以同樣的方式來監管。

Whitaker說:「電訊公司和送貨公司,並無憲法第一修正案賦予的權利,而用其服務去壓制那些他們不喜歡的人,令其消聲。」

反對者,包括提出訴訟的社交媒體組織NetChoice就認為,德州與佛州的有關法律,違反了由憲法第一修正案賦予這些公司的權利,他們強調這些公司有權決定其經營的社交平台可接受什麼言論。

原告一方的律師告訴最高法院,德州與佛州法律的廣泛性質可能會導致一系列意想不到的後果。

Clement說:「這些公司受嚴厲批評,被指沒有做足工夫,將對兒童有害的材料,排除出我們的平台,但這些法律使我們無法將對兒童有害的材料移除出平台。」

