南灣聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌與市內發生的多宗持械劫案有關。

1月18日,聖荷西警方接報,指Leigh大街1000號路段發生持械劫案,翌日,警方再接獲舉報,指西San Carlos街800號路段發生另一宗持械劫案。

警方經過深入調查後,確定疑犯駕駛的車輛,涉及Santa Clara市發生的一宗爆竊案,這宗案件的疑犯是23歲男子Dylan Tonery。

Tonery因為涉及Santa Clara市的爆竊案,已於1月24日被拘押,警方稍後在其汽車中起出證據,顯示他與聖荷西市發生的兩宗持械劫案有關。

Santa Clara縣地檢處於2月9日向Tonery起訴多項控罪,他目前仍被拘押。

