【灣區新聞】民調顯示舊金山近八成亞裔選民不滿布里德

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山紀事報的最新民調顯示,舊金山有8成亞裔選民對市長布里德表示不滿意,而整體選民,有7成受訪者表示對市長不滿,紀事報的報導認為,民調除了反映亞裔選民對城市的發展方向不滿之外,近期幾件事態的發展,也讓亞裔選民感到反感。

舊金山紀事報的民調是在2月14至18日之間,訪問了812個選民,其中有223人是亞裔,當中主要是華裔。

11月舉行的舊金山市長選舉中,布里德主要面對三個挑戰者,前市長麥法恩(Mark Farrell)、慈善家丹尼爾·羅偉(Daniel Lurie),和市議員安世輝(Ahsha Safai)。

在優先選擇的選舉制度下,選民將會從所有候選人中先後排列十人,民調中的亞裔選民,只有10%表示會把布里德排在第一位,麥法恩和Lurie則各獲得17%的第一選擇票,然而也有49%的亞裔選民表示,還沒有決定會選誰。

報導指出,民調顯示,舊金山的亞裔選民,對布里德競選連任還持有質疑的態度。

舊金山人口中37%是亞裔,是白人以外的最大族裔,501,000登記選民中,有3萬人要求中文選票。

報導指出,在2021年,布里德的市長辦公室有推出幫助年長人士安全的外出購物和看醫生的計劃,每年76萬的撥款,在去年幫助了約1,400個年長人士。

布里德也開始了一項社區大使巡邏華裔社區的計劃,並在2018年幫助270個家庭,從散房搬進長遠性的住屋。

但是亞裔對布里德現在的支持度低的原因,可以歸咎於財產犯罪和濫用毒品的猖獗、對亞裔年長人士的襲擊、一個有眾多問題的學區,以及認為亞裔的聲音經常被舊金山政治機構忽視的感覺,但是有兩件最近發生的事情,特別傷害了布里德在華裔社區的名聲。

今年1月,華裔說唱歌手楊曉川(Chino Yang)炮轟布里德在公共安全方面的成績,然後道歉的事情,楊曉川指出,布里德的盟友、非洲裔的Amos Brown牧師威脅他,令到一些亞裔認為,亞裔在做出政治言論的時候被恐嚇和命令不准發言。

而兩個星期前,布里德宣布將華埠的一間旅館改建成協助民眾戒毒的永久支援住宅的計劃,遭到一些社區人士反對,認為事前沒有被徵詢意見,被解讀為不尊重華裔社區,而布里德後來則完全取消該計劃。

舊金山紀事報的民調中,也有高達46%的亞裔認為,在自己的社區感到不安全,也有43%的亞裔選民認為,會把布里德排在三位主要對手的後面。

市長布里德的政治顧問回應紀事報的報導時指出,布里德一直大力支持亞太裔社區,對公共安全、房屋以及小商業方面作出重大的投資,而在疫情時也與亞太裔社區一起面對困難,提供醫療照顧以及增加警員巡邏社區。

