【灣區新聞】San Ramon Valley高中戲劇教師被控性侵學生

【KTSF】

東灣San Ramon Valley高中一名舊生,入稟控告該聯合校區,以及她以前的戲劇藝術老師,指該名老師於10多年前誘騙和非禮她。

原告人是女性,她以匿名身份控告一名San Ramon Valley高中前教師Ryan Weible,以及該聯合學區。

根據起訴書,原告指控戲劇藝術教師Weible,在2010至2011學年期間,涉嫌對她和其他未成年女學生做出非常不恰當的行為,例如擁抱她們、按撫摸她們,讓學生坐在他的腿上等等。

訴狀指,Weible會向原告人買食物和禮物,讓她乘坐他的車,會向她傳遞一些私人的便條,並且不當觸摸她。

原告人更指控Weible在一次學區贊助到訪紐約市的旅行中,在校園劇院和原告的酒店房間性侵犯她。

原告同時控告該學區,就Weible對未成年女學生的不當行為視而不見,並指控學區在僱用、監督或留用Weible方面存在疏忽,原告要求校區對她作出一般性和懲罰性賠償。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。