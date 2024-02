【有線新聞】

美國前總統特朗普以超過20個百分點優勢,勝出南卡羅來納州的共和黨總統初選。

他說:「結果比我們預計早出現,優勢比預期拉得更開。」美國有線新聞網絡估算,特朗普得票超過六成。

至於主要對手、前駐聯合國大使黑利得票不夠四成。做過兩屆南卡州州長的黑利承認大比數落敗,但會信守承諾、不退出。

黑利說,仍有很多場初選未舉行,會放眼下月5日的超級星期二。

