【灣區新聞】舊金山五金鋪為杜絕盜竊案出新招 店員全程陪顧客購物

舊金山(三藩市)Fillmore一間五金鋪為了杜絕店內盜竊案而出新招,由店員全程陪顧客選購店內的商品。

這間五金鋪所有的商品都是鎖起來,Sam Black在這間五金鋪工作超過20年,他說從未見過在過去幾個月裡,店內所發生的多宗盜竊案那樣明目張膽。

Sam說,雖然你見到所有的商品都是鎖住,但只要你抓住它整爛鎖頭,將價錢牌取下,就可以將整個商品取下來,所以現在他們要再在上面再放一些橡木片。

這間Fredericksen Hardware,是位於舊金山Filmore街,自1896年開始營業,但最近幾週,它就比起五金鋪更像一個金庫。

Sam說,在多宗盜竊後,店鋪決定實施新政策,顧客要在入店前等待店員,然後在店員的全程陪同下購物。

Sam說,以前從未做過類似的政策,即使在COVID疫情期間也都沒有這樣做過。

他說,雖然這很艱難,不僅影響到一些熟客,還會降低了顧客單獨在店內瀏覽時的購買量,不過他強調目前別無選擇,因為情況簡直是無法無天,而現有的法律對賊人並無阻嚇力,要失竊額達到950元才算重罪。

值得慶幸的是,新政策似乎湊效,不過他仍然希望有一天能廢除這項政策,讓顧客自由自在地選購。

