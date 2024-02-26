【灣區新聞】舊金山五金鋪為杜絕盜竊案出新招 店員全程陪顧客購物

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舊金山（三藩市）Fillmore一間五金鋪為了杜絕店內盜竊案而出新招，由店員全程陪顧客選購店內的商品。

這間五金鋪所有的商品都是鎖起來，Sam Black在這間五金鋪工作超過20年，他說從未見過在過去幾個月裡，店內所發生的多宗盜竊案那樣明目張膽。

Sam說，雖然你見到所有的商品都是鎖住，但只要你抓住它整爛鎖頭，將價錢牌取下，就可以將整個商品取下來，所以現在他們要再在上面再放一些橡木片。

這間Fredericksen Hardware，是位於舊金山Filmore街，自1896年開始營業，但最近幾週，它就比起五金鋪更像一個金庫。

Sam說，在多宗盜竊後，店鋪決定實施新政策，顧客要在入店前等待店員，然後在店員的全程陪同下購物。

Sam說，以前從未做過類似的政策，即使在COVID疫情期間也都沒有這樣做過。

他說，雖然這很艱難，不僅影響到一些熟客，還會降低了顧客單獨在店內瀏覽時的購買量，不過他強調目前別無選擇，因為情況簡直是無法無天，而現有的法律對賊人並無阻嚇力，要失竊額達到950元才算重罪。

值得慶幸的是，新政策似乎湊效，不過他仍然希望有一天能廢除這項政策，讓顧客自由自在地選購。

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