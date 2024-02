【加州新聞】民主黨議員Barbara Lee主張加州最低時薪增至50元 惹多方抨擊

【KTSF】

民主黨籍現任聯邦眾議員Barbara Lee今年競選加州聯邦參議員,她主張將加州的最低工資提高到每小時50元,引來巨大的爭議,但她堅持她這個主張是對的,符合加州的現實生活要求。

代表加州第12選區的Barbara Lee認為,在加州一個四口家庭,每年最少要有10萬元收入才能生活,所以她主張將加州最低時薪加到50元,立即引來抨擊。

餐飲業界知名大廚Andrew Gruel就指,一旦實行,就會立即毀滅加州所有的商業,所有餐館都無法經營。

他也認為,加州是全美國管治情況最惡劣的州份,也有媒體知名人士認同這個觀點,並指出Barbara Lee的主張,根本離地而且不正視問題的根源。

網上輿論也指出,如果最低時薪是50元,所有的經營成本都會以同樣的倍數增加,形成完全失控的通貨膨脹,到頭來工人的購買力也沒有提升,而加州就完全失去競爭力,成為價格高到生人勿近的地方。

