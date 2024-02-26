【灣區新聞】舊金山警委會通過收緊警員截查車輛權力 警察協會強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警察委員會通過一項新政策，收緊警員在針對輕微違規而作出截查車輛的權力，以減少有色人種司機因為種族定型而被警方截停，對此，警察協會聲言會作出訴訟，阻止市府實施新政策。

負責監督警方的舊金山警察委員會21日以4票贊成3票反對，通過禁止警員以輕微違規為理由而截查司機，例如是車尾燈故障或過期車牌貼紙，然後再調查對方是否有涉及更嚴重罪行。

根據舊金山紀事報報導，有支持者表示，新的政策能減少種族定型的情況。

根據加州司法部在2020年的數據，於舊金山和南加州洛杉磯，非洲裔被警方截查的機會是白人的6倍，反映執法部門在防止種族偏見上做得仍然不足夠。

此外，亦有人表示這個政策能夠讓警方騰出更多資源，去應付較重要的事項，例如是嚴重罪行和危險駕駛。

美國伊斯蘭關係協會（CAIR）形容，警方過去一直通過截查方法，對有色人種作出騷擾，並從中搜集犯罪證據。

有投反對票的警察委員質疑，警察委員會是否有能力給予警員一套執法準則，擔心警方會被置身於一個尷尬的情況。

而反對的舊金山警察協會（SFPOA）則表示，警察委員會在執法方面的知識為零，批評他們教導警員如何執法，亦干擾警員在截查可疑車輛時嘗試起出毒品或槍械的能力。

針對該條新政策，舊金山警察協會聲言會作出訴訟，阻止市府實施條例。

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