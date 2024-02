【灣區新聞】舊金山警委會通過收緊警員截查車輛權力 警察協會強烈反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警察委員會通過一項新政策,收緊警員在針對輕微違規而作出截查車輛的權力,以減少有色人種司機因為種族定型而被警方截停,對此,警察協會聲言會作出訴訟,阻止市府實施新政策。

負責監督警方的舊金山警察委員會21日以4票贊成3票反對,通過禁止警員以輕微違規為理由而截查司機,例如是車尾燈故障或過期車牌貼紙,然後再調查對方是否有涉及更嚴重罪行。

根據舊金山紀事報報導,有支持者表示,新的政策能減少種族定型的情況。

根據加州司法部在2020年的數據,於舊金山和南加州洛杉磯,非洲裔被警方截查的機會是白人的6倍,反映執法部門在防止種族偏見上做得仍然不足夠。

此外,亦有人表示這個政策能夠讓警方騰出更多資源,去應付較重要的事項,例如是嚴重罪行和危險駕駛。

美國伊斯蘭關係協會(CAIR)形容,警方過去一直通過截查方法,對有色人種作出騷擾,並從中搜集犯罪證據。

有投反對票的警察委員質疑,警察委員會是否有能力給予警員一套執法準則,擔心警方會被置身於一個尷尬的情況。

而反對的舊金山警察協會(SFPOA)則表示,警察委員會在執法方面的知識為零,批評他們教導警員如何執法,亦干擾警員在截查可疑車輛時嘗試起出毒品或槍械的能力。

針對該條新政策,舊金山警察協會聲言會作出訴訟,阻止市府實施條例。

