【全國新聞】兩參議員提出收緊貨品免關稅門檻 價值800元以下包裹不再免關稅

【KTSF 朱慧琪報導】

兩名聯邦參議員促請總統拜登收緊進口美國的貨品免關稅門檻,他們要求價值低於800美元的包裹,不再享有免關稅待遇,以限制從中國免關稅進口美國的包裹數量。

代表俄亥俄州的民主黨聯邦參議員Sherrod Brown,以及佛羅裡達州共和黨聯邦參議員Rick Scott,去信要求總統拜登修例,收緊入境美國的免關稅貨品門檻,入境美國價值低於800美元的包裹不再享有免關稅待遇。

根據現行的美國貿易法,消費者在購買貨品時,價值低於800美元的包裹可享有免關稅,而大部分進口貨物是網上購買的零售產品。

議員特別點名指出,平台Temu拼多多、Shein和AliExpress這些公司,不公平地從免關稅待遇中受益。

提出修例的參議員指出,美國的公司沒有辦法與使用強迫勞工以及得到國家補貼的中國公司競爭,美國製造商根本無法與低成本競爭對手競爭。

早在2016年,國會將當時的免關稅門檻由200美元增至800美元,隨即推動了中國跨境電商平台出口到美國的包裹比例迅速增長,從當年約2.2億件,增加到2022財政年度的6.85億件。

