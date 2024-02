【加州新聞】俗稱急性腸胃炎的諾如病毒在加州迅速傳播

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,常被稱為急性腸胃炎的諾如病毒(Norovirus)正在加州迅速傳播。

CDC數據顯示,高傳染性的胃腸病毒,正在全美迅速傳播。

截至2月17日的一週內,美西的諾如病毒確診率超過12%,與前一週相比,增幅為11.5%。

最嚴重則是在東北部地區,確診率超過13%,其次是中西部,確診率10%,南部則為9.5%。

加州公共衛生局表示,諾羅病毒是引發上吐下瀉,以及腸胃不適的主要原因,常被稱為胃流感或是食物中毒。

而灣區最近一次病例激增,是在本月初,一艘豪華遊輪停靠舊金山數週後,超過150人報告出現類似諾羅病毒的胃腸道疾病症狀,雖然當時病因不明,但當局指,諾羅病毒爆發通常發生在醫院、學校、營地和遊輪等封閉和擠迫的空間。

諾羅病毒可以透過與病人接觸,或是食用被污染的飲食傳染。

如果摸了有病毒的表面,沒有洗手就把手放到嘴裏,也可能染病。

這種腸胃炎可以影響不同年齡的人士,最常見的病症是腹瀉、嘔吐、反胃和肚痛,其他症狀是發燒、頭痛和肌肉酸痛,患者通常在感染病毒後12至18小時發病。

