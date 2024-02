【加州新聞】加州州立大學入學率自2019年大幅下降 灣區三間州大跌幅最顯著（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

最新數據顯示,加州州立大學的入學率自2019年大幅下降,其中灣區三間州立大學錄得的跌幅最為顯著。

根據舊金山(三藩市)紀事報報導,有23間校園的加州州立大學,學生人數在2019年至2023年間減少了27,881人,跌幅是6.5%,而國際學生人數更下跌六成。

數據顯示,灣區其中三間州立大學的跌幅頗為顯著,最嚴重的是Sonoma州立大學,在五年間流失約2727名學生,佔總人數的三分一。

而Hayward的東灣州立大學流失3090名學生,跌幅25%,是所有州立大學之中流失量百分比第三多。

至於舊金山州立大學的入學人數則減少了5166人,跌幅達兩成。

在入學人數大幅減少下,引致多間大學需要縮減幾百節課堂,及裁減大批教職員,單是舊金山州立大學,自2019年起共削減683節課堂,跌幅18%。

該校校長Lynn Mahoney表示,正準備轉型為一間規模較細小、學生和教職員都較少的大學。

而Sonoma州立大學及東灣州立大學都表示,入學人數急速下跌的情況已經停止,並在2024秋季學期,觀察到一個較可觀的入學申請人數。

為改善問題,發表該項報告的非牟利組織建議,校園應讓學生申請及登記上課的難度降低,州議員亦應增加學生貸款額度,降低升讀大學成本。

