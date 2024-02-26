【加州新聞】加州州立大學入學率自2019年大幅下降 灣區三間州大跌幅最顯著（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

最新數據顯示，加州州立大學的入學率自2019年大幅下降，其中灣區三間州立大學錄得的跌幅最為顯著。

根據舊金山（三藩市）紀事報報導，有23間校園的加州州立大學，學生人數在2019年至2023年間減少了27,881人，跌幅是6.5%，而國際學生人數更下跌六成。

數據顯示，灣區其中三間州立大學的跌幅頗為顯著，最嚴重的是Sonoma州立大學，在五年間流失約2727名學生，佔總人數的三分一。

而Hayward的東灣州立大學流失3090名學生，跌幅25%，是所有州立大學之中流失量百分比第三多。

至於舊金山州立大學的入學人數則減少了5166人，跌幅達兩成。

在入學人數大幅減少下，引致多間大學需要縮減幾百節課堂，及裁減大批教職員，單是舊金山州立大學，自2019年起共削減683節課堂，跌幅18%。

該校校長Lynn Mahoney表示，正準備轉型為一間規模較細小、學生和教職員都較少的大學。

而Sonoma州立大學及東灣州立大學都表示，入學人數急速下跌的情況已經停止，並在2024秋季學期，觀察到一個較可觀的入學申請人數。

為改善問題，發表該項報告的非牟利組織建議，校園應讓學生申請及登記上課的難度降低，州議員亦應增加學生貸款額度，降低升讀大學成本。

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