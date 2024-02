【KTSF 張擎鳳報導】

耶魯大學將要求學生在申請入學的表格上提供標準試SAT和ACT成績。

耶魯大學的職員日前表示,發現SAT和ACT標準考試成績是預測學生學業成就的唯一最佳指標,這就是為什麼這家常春藤盟校將再次要求未來的學生提交標準試成績。

當新冠疫情爆發時,耶魯大學和許多其它大學放棄了要學生提供SAT或ACT考試成績的要求,但是當耶魯大學對現有學生進行分析,並了解他們的表現時,他們發現這兩項標準試成績與學業表現之間的相關性。

目前尚不清楚要求提交成績的決定何時生效,但耶魯大學表示,申請人現在將有更多選擇。

除了SAT和ACT之外,學校還將接受大學先修分課程和國際文憑的成績。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。