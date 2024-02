【加州新聞】調查指加州托嬰和日托最難負擔 矽谷收費更高

【KTSF 萬若全報導】

加州生活物價指數高,包括托嬰、兒童看護等費用,花費相當高,其中矽谷的兒童看護成本更高。

根據Care.com,對全國家有14歲以下孩童的家庭調查,到2023年,加州在保姆、臨時保姆和嬰兒日托服務最難負擔方面,分別排名第三、第二和第五。

加州人平均每週為保姆支付890美元,臨時保姆197美元,嬰兒日托304美元,兒童看護費用最便宜的州,包括俄克拉荷馬州、密西西比州和路易斯安那州。

其中矽谷的兒童看護花費甚至更高,根據2023年矽谷指數,到2022年,嬰兒兒童照護的平均年費用為26,830美元,約合每週516美元,學齡前兒童的年平均費用為20,500美元,約合每週394美元。

該指數將矽谷定義為聖克拉拉縣和San Mateo縣、阿拉米達縣和Santa Cruz縣的部分地區。

許多家庭將收入的40%或更多用於兒童看護,遠高於聯邦衛生與公眾服務部規定的7%價格。

疫情期間,矽谷300多家日間兒童看護中心關閉,導致兒童看護費用變得更昂貴。

如果沒有兒童看護服務,工薪家庭就無法去工作,聖塔克拉拉縣議會主席Susan Ellenberg建議,縣與為員工提供托兒服務的企業合作,為兒童看護基礎設施投入更多資金,好的兒童照護,可以減輕家庭的壓力。

