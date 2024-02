【全國新聞】紐約民事商業欺詐案被判敗訴 特朗普需賠3.55億

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案週五有裁決結果,當中包括法官下令特朗普及其屬下的商業集團,要支付賠償接近3.55億元。

法官Arthur Engoron週五下令特朗普及其商業集團,要支付賠償接近3.55億元,兼且要支付這筆錢的利息,同時禁止特朗普三年內在紐約州擔任任何公司企業或其他法定實體的總監等高層職位。

此外,特朗普三年內也不可以向紐約州註冊的金融機構申請借貸。

特朗普兩個成年兒子Donald Jr.和Eric,由於在這宗欺詐案中取得利潤,因此每人要支付賠償金400萬元,以及兩年內不得擔任紐約州任何公司企業的高層職位。

此外,特朗普集團兩名前任行政人員,包括Allen Weisselberg,永遠被禁止為紐約州的商業提供金融服務。

特朗普猛烈抨擊週五的裁決,誓言會上訴到底。

特朗普在社交媒體上猛烈抨擊週五的裁決,聲稱在無證據情況下,他成為被針對的政治目標,只因為他正在參選總統。

特朗普又指,法官狡滑,同時也指紐約州司法部長Letitia James是個種族主義者和貪腐的官員。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。