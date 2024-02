【KTSF】

舊金山(三藩市)牛宮附近一個住宅區發生持槍入屋搶劫案,三個匪徒洗劫屋裡面的財物,並搶走亞裔男事主的汽車。

案發現場位於Southern Hills區Winding Way300號地段一棟住宅,警方資料顯示,週三凌晨3點幾,三個持械的男人闖進屋內,並用槍威脅一名20多歲的亞裔男事主,強逼他進入一個房間裡面,當時屋裡面不止一個受害人。

他們告訴警方,幾個匪徒在屋裡破壞和搜掠,搶走現金和珠寶首飾,有一名事主受傷,但沒有生命危險。

匪徒分別乘坐一輛SUV,並開走事主的汽車逃走。

警方表示,其中兩名匪徒是非洲裔,另一人是其他族裔。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。