一名曾為美國物流公司工作的中國公民,據報因間諜罪,去年12月起被中方扣押。

涉案的女事主姓陳,2006年嫁給美國人倫特,去年12月她由居住地多哈飛往南京後失蹤。英國《衛報》報道,她跟前夫生的兒子,4日後接到大連公安局的信,指她媽媽去年12月30日因涉嫌向境外實體提供國家機密而被扣留。

她兒子上周試圖在上海登機時,被禁止出境。

據倫特表示,他太太跟大連唯一的連繫,就是去年曾花上4個月時間協助一間美國物流公司,在當地開設分公司。

該物流公司以前曾跟美國國防部合作,負責向駐阿富汗的軍隊提供補給。

