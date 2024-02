【KTSF】

加州公路巡警稱在週四凌晨4點多80號公路海灣大橋發生追撞事故,造成3人死亡,2人受傷。

凌晨4點14分左右,加州公路巡警獲知一輛豐田汽車,在金銀島以西的高速公路東行車道上追尾撞上了一輛停泊在隧道前的Mini Cooper。

Mini Cooper車上的三名乘客中,有三人在事故中喪生,而豐田汽車的司機就受重傷。

事件令到該路段的三條車道堵塞,直至早上6點疏通。

當局表示,毒品和酒精似乎不是造成碰撞的原因。

