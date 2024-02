【灣區新聞】San Mateo市四屍命案 男戶主涉殺妻後自殺

【KTSF】

San Mateo市四屍命案,警方證實是謀殺後自殺,男女死者是一對孖生男童的父母,涉案男子涉嫌槍殺男童的母親之後自殺,至於兩名男童的死因仍有待確定。

警方星期一早上接報到Alameda de las Pulgas 4100號的住宅,調查屋裡面的人是否安全,因為報案的人表示,整個週末都無法聯繫到這家人。

警方在屋內發現四具屍體,後來證實在睡房的是一對孖生兄弟,在一個浴室裡發現的男女死者,身上有槍傷。

警方週四公佈,男死者名叫Anand Henry,是兩個男童的父親,女死者Alice Benziger是母親。

初步調查結果顯示,男死者是命案的疑犯,執法人員在浴室發現的9毫米口徑手槍屬於男死者,女死者身中多槍死亡。

男死者有一處槍傷,當局透過指模確認男女死者的身份,並透過家屬認屍,確認兩名男童的身份。

警方表示,男童不是死於槍傷,也沒有創傷的痕跡,死因有待病理調查結果。

警方指出,這家人沒有暴力前科,San Mateo警方從前只接觸過這家人一次,就是2020年接報住宅的後院有山獅。

