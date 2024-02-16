【灣區新聞】San Mateo市四屍命案 男戶主涉殺妻後自殺

【KTSF】

San Mateo市四屍命案，警方證實是謀殺後自殺，男女死者是一對孖生男童的父母，涉案男子涉嫌槍殺男童的母親之後自殺，至於兩名男童的死因仍有待確定。

警方星期一早上接報到Alameda de las Pulgas 4100號的住宅，調查屋裡面的人是否安全，因為報案的人表示，整個週末都無法聯繫到這家人。

警方在屋內發現四具屍體，後來證實在睡房的是一對孖生兄弟，在一個浴室裡發現的男女死者，身上有槍傷。

警方週四公佈，男死者名叫Anand Henry，是兩個男童的父親，女死者Alice Benziger是母親。

初步調查結果顯示，男死者是命案的疑犯，執法人員在浴室發現的9毫米口徑手槍屬於男死者，女死者身中多槍死亡。

男死者有一處槍傷，當局透過指模確認男女死者的身份，並透過家屬認屍，確認兩名男童的身份。

警方表示，男童不是死於槍傷，也沒有創傷的痕跡，死因有待病理調查結果。

警方指出，這家人沒有暴力前科，San Mateo警方從前只接觸過這家人一次，就是2020年接報住宅的後院有山獅。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。