【灣區新聞】民調指4分3受訪民眾認為舊金山正朝著錯誤方向前進（視頻）

舊金山(三藩市)商會發布一項民調,4分3受訪民眾都認為,舊金山正朝著錯誤方向前進,其中罪案、毒品和無家者等問題最為令人擔憂,只有34%的人對於在晚上到訪市中心感到安全。

舊金山商會(SF Chamber of Commerce)在電話及網上訪問了500名市民,有72%受訪者認為,舊金山正向錯誤方向發展,當中最引人詬病的地區就是市中心。

88%的受訪者認為,一個興旺的市中心對經濟非常關鍵,但在大企業和商舖紛紛撤走之際,只有四成受訪者每星期會到訪市中心,日間在市中心感到安全的有61%,在晚上感到安全的只有34%。

根據《舊金山紀事報》報導,雖然當局數據顯示,市內去年的罪案比前年下跌7%,但超過三成人認為治安變差。

在面臨種種挑戰下,六成一的受訪者對市長布里德推出的E提案和F提案表示支持,兩個提案會容許警方使用無人機和其它監控設備,及要求收取政府福利的民眾,先接受濫藥篩查與治療。

針對市中心的改善方案,超過3分2的受訪者認同,將空置辦公室轉換作其他用途,亦要有更多房屋、餐廳和酒吧舉辦更多活動和娛樂,以及為商業提供財政和稅務誘因,吸引他們留在或搬到市中心。

