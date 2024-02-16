【灣區新聞】民調指4分3受訪民眾認為舊金山正朝著錯誤方向前進（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）商會發布一項民調，4分3受訪民眾都認為，舊金山正朝著錯誤方向前進，其中罪案、毒品和無家者等問題最為令人擔憂，只有34%的人對於在晚上到訪市中心感到安全。

舊金山商會（SF Chamber of Commerce）在電話及網上訪問了500名市民，有72%受訪者認為，舊金山正向錯誤方向發展，當中最引人詬病的地區就是市中心。

88%的受訪者認為，一個興旺的市中心對經濟非常關鍵，但在大企業和商舖紛紛撤走之際，只有四成受訪者每星期會到訪市中心，日間在市中心感到安全的有61%，在晚上感到安全的只有34%。

根據《舊金山紀事報》報導，雖然當局數據顯示，市內去年的罪案比前年下跌7%，但超過三成人認為治安變差。

在面臨種種挑戰下，六成一的受訪者對市長布里德推出的E提案和F提案表示支持，兩個提案會容許警方使用無人機和其它監控設備，及要求收取政府福利的民眾，先接受濫藥篩查與治療。

針對市中心的改善方案，超過3分2的受訪者認同，將空置辦公室轉換作其他用途，亦要有更多房屋、餐廳和酒吧舉辦更多活動和娛樂，以及為商業提供財政和稅務誘因，吸引他們留在或搬到市中心。

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