【全國新聞】超級盃勝利遊行槍擊案 傷者一半16歲以下

贏得超級盃冠軍的堪薩斯城酋長隊,週三在堪薩斯城舉行勝利大遊行期間有人開槍,造成1死22人受傷,有一半的傷者在16歲一下,當地警方週四披露更多案情細節,包括開槍的動機,目前最少有三人涉案被扣查,其中兩人是青少年。

這宗槍擊案發生在堪薩斯城,超級盃勝利大遊行臨結束之前,在聯合廣場站外面,當時慶祝的球迷約有100萬人,站內站外有至少800警員執勤。

堪薩斯城警察局長Stacey Graves說,槍擊案似乎是因為爭執而起。

Graves說:「似是有幾個人爭執,結果釀成槍戰。」

警察局長透露,目前有三人,包括兩名青少年被扣查,但至今仍未有人被捕,在現場也找到幾枝槍。

警方說槍擊案的死者是當地43歲著名電台DJ音樂節目主持人Lisa Lopez-Galvan。

傷者中有八個人情況危殆,另有七人重傷,傷者包括11名兒童,年紀最少的只有6歲。

警方又說,在混亂中,最少有一名持槍的疑犯被人群制服。

有份協助制服疑犯的Paul Contreras說:「當我從後面襲擊他,我將他手上的槍拋離,或槍從他的手上或衣袖飛脫,因為我將他按在地上,我見到那把槍在地面。」

