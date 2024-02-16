【全國新聞】超級盃勝利遊行槍擊案 傷者一半16歲以下

【KTSF 張麗月報導】

贏得超級盃冠軍的堪薩斯城酋長隊，週三在堪薩斯城舉行勝利大遊行期間有人開槍，造成1死22人受傷，有一半的傷者在16歲一下，當地警方週四披露更多案情細節，包括開槍的動機，目前最少有三人涉案被扣查，其中兩人是青少年。

這宗槍擊案發生在堪薩斯城，超級盃勝利大遊行臨結束之前，在聯合廣場站外面，當時慶祝的球迷約有100萬人，站內站外有至少800警員執勤。

堪薩斯城警察局長Stacey Graves說，槍擊案似乎是因為爭執而起。

Graves說：「似是有幾個人爭執,結果釀成槍戰。」

警察局長透露，目前有三人，包括兩名青少年被扣查，但至今仍未有人被捕，在現場也找到幾枝槍。

警方說槍擊案的死者是當地43歲著名電台DJ音樂節目主持人Lisa Lopez-Galvan。

傷者中有八個人情況危殆，另有七人重傷，傷者包括11名兒童，年紀最少的只有6歲。

警方又說，在混亂中，最少有一名持槍的疑犯被人群制服。

有份協助制服疑犯的Paul Contreras說：「當我從後面襲擊他，我將他手上的槍拋離，或槍從他的手上或衣袖飛脫，因為我將他按在地上，我見到那把槍在地面。」

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