【全國新聞】聯調局局長指中俄持續為美國網路安全構成威脅

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦調查局(FBI)局長週四在慕尼黑舉辦的網路安全會議上,討論關於俄羅斯黑客入侵與中國網路攻擊等議題。

FBI局長表示,聯邦調查局和國際合作夥伴,干擾了俄羅斯安裝、由1千多個路由器組成的網絡,俄羅斯黑客使用這個網絡入侵美國及其盟國。

FBI局長說,自從俄烏克戰爭開打以來,俄方就開始刺探美國能源部門,這個趨勢特別令人擔憂,因為黑客可以從收集情報立即轉為攻擊,而事前毫無徵兆。

FBI局長Christopher Wray說:「畢竟俄羅斯以謀殺、強姦和製造混亂來謀利,因此沒有人應質疑,俄國持續有意在軍事衝突之前和期間發動破壞性的網路攻擊。」

FBI局長也抨擊中國政府將網路手段與傳統間諜活動、經濟間諜活動結合起來,惡意影響其他國家,介入他國選舉,並實施跨國鎮壓。

他指中國的手段無處不在,對其他國家的安全造成威脅,並且盜取更多的AI科技和數據。

Wray說:「中國不是夥伴,它欺凌,它欺凌各個層面的目標,從個人到企業和組織,再到政府。」

因此他表示,中國政府構成巨大的網路威脅。

