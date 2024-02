【KTSF】

聖荷西週二一名男子被刺傷後送到醫院急救,傷重不治,這是聖荷西今年第5宗兇殺案。

警方表示,調查發現,受害人之前在距離聖荷西國際機場不遠的Spring街和Taylor街交界處一帶,有和人發生爭執。

事發起因和細節目前還在調查中,有任何消息的民眾,可以聯絡聖荷西警方。

