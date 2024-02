【加州新聞】加州眾議員丁右立提法案永久取消行人或單車騎士過大橋費用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州眾議員丁右立(Phil Ting)動議立法確保行人步行或騎單車,穿過加州的收費大橋時,永不收費。

丁右立表示,名為AB2669的法案,將確保行人和騎單車的人,可以永久免費進入加州所有收費大橋,他指法案將帶來持續的環境效益,同時鼓勵市民運動和健康的生活。

丁右立說:「我們希望確保行人和單車騎士,可永久免費過橋,在應對氣候變遷之際,我們鼓勵更多人步行,更多人騎單車。」

丁右立指出,法案可以鼓勵更多的人享受戶外活動。

其實早在2014年,各收費大橋就考慮向行人和騎單車人士收取過橋費,自1970年以來,行人一直免費過橋。

丁右立在2014年那時,曾成功推行AB 40法案,該法案五年內禁止對行人和騎單車者收過橋費,但法案已於2021年1月到期,而目前的AB 2669法案,將確保永久取消行人過橋費用,AB 2669法案的聽證會預計將於今年春季開始,加州所有八座收費大橋都位於灣區。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。