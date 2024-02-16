【加州新聞】加州眾議員丁右立提法案永久取消行人或單車騎士過大橋費用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州眾議員丁右立（Phil Ting）動議立法確保行人步行或騎單車，穿過加州的收費大橋時，永不收費。

丁右立表示，名為AB2669的法案，將確保行人和騎單車的人，可以永久免費進入加州所有收費大橋，他指法案將帶來持續的環境效益，同時鼓勵市民運動和健康的生活。

丁右立說：「我們希望確保行人和單車騎士，可永久免費過橋，在應對氣候變遷之際，我們鼓勵更多人步行，更多人騎單車。」

丁右立指出，法案可以鼓勵更多的人享受戶外活動。

其實早在2014年，各收費大橋就考慮向行人和騎單車人士收取過橋費，自1970年以來，行人一直免費過橋。

丁右立在2014年那時，曾成功推行AB 40法案，該法案五年內禁止對行人和騎單車者收過橋費，但法案已於2021年1月到期，而目前的AB 2669法案，將確保永久取消行人過橋費用，AB 2669法案的聽證會預計將於今年春季開始，加州所有八座收費大橋都位於灣區。

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