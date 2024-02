【KTSF】

舊金山(三藩市)法醫辦公室公佈的數據顯示,在市內因濫用藥物而導致死亡的趨勢,沒有任何放緩的跡象。

舊金山紀事報的報導指出,法醫官辦事處公佈的初步數據顯示,今年第一個月,有66人因意外服用過量藥物而死亡,而其中52人因為服用了類鴉片藥物芬太尼而死亡。

2023年全年,舊金山就創紀錄有813人死於意外服藥,是自舊金山2020年開始追蹤因濫藥死亡人數以來,死亡人數最多的一年。

