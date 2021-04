在舊金山托兒所工作華裔男子涉分享兒童色情片被捕（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦執法人員拘捕了一名在舊金山(三藩市)從事托兒工作的華裔男人,他涉嫌擁有以及分享兒童色情物品。

聯邦司法部控告26歲舊金山居民Jace Wong藏有兒童色情物品,司法部指出,Wong涉嫌透過社交媒體應用程式Kik,參加一個聊天群組,並在群組中分享關於兒童受到性虐待的資料,包括涉嫌在群組上載錄影片段。

司法部指出,被告周二傳了一段36秒的片段給一名臥底探員,片段顯示一個4到6歲的女童,赤裸下身站在一個有黑白瓷磚的洗手間裡面,執法人員周二下午在舊金山一間托兒所拘捕了被告,探員發現該托兒所裡面一間洗手間裡面有黑白瓷磚,相信被告所傳遞的錄影片段是在洗手間裡面拍攝。

司法部呼籲有被告資料的人士,向FBI提供線索,電話是(415) 553-7400,或上網:http://tips.fbi.gov。

