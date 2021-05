【KTSF】

根據美國兒科學會,兒童確診新型肺炎個案佔新症的4分1。

自去年疫情爆發以來,醫學界指兒童染病後出現嚴重症狀的風險較低,不過兒童確診數字佔新症的比例卻越來越高。

美國兒科學會周二公布兒童和青少年確診個案,佔全美新症24%,單是5月6號前一週內,就有超過7.2萬宗兒童新症,以累計確診個案計算,兒童個案佔14%。

由疫情開始直至5月6號,全美有超過385萬兒童確診,聯邦食品及藥物管理局(FDA)周一批准12至15歲的兒童和青少年可以接種Pfizer疫苗。

