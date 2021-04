【KTSF】

聯邦政府農業部宣佈,向學生派發免費午餐的服務會延長至明年暑假。

舊金山(三藩市)聯合校區的Grab and Go派餐服務都是聯邦政府的派餐計劃之一,將會延長至明年的6月30日。

農業部表示,疫情期間,由於很多學校關門,有大約1200萬名學童得不到足夠食物,因此即使學校停開,仍提供免費的營養午餐,包括有蔬果、穀類和牛奶等。

