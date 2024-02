【灣區新聞】灣區週末將有兩場暴雨來襲 氣象局發淹水警示

【KTSF 歐志洲報導】

灣區本週末將有另外兩場的暴雨來襲,國家氣象局已經發出淹水警示。

氣象局預測,一股移動快速的風暴,將在週六降臨灣區,之後較長的降雨,將從星期天傍晚開始,一直延續到星期二。

星期六開始的暴雨,是由一股低氣壓把大氣河中的水分帶來灣區,一些地方在這次的降雨量可以高達六吋。

第一波的暴雨將先抵達北灣地區,Santa Rosa可以錄得兩吋的雨水,北灣的山區降雨量甚至會更多,舊金山、奧克蘭可以錄得近一吋,聖荷西大約半吋,週六Sonoma縣一些地區可能淹水。

隨著低氣壓在星期天更加靠近灣區,整個灣區都將下大雨,並可能淹水。

氣象局預測,星期天早上應該不會有雨,傍晚開始會有大雨和打雷,可能會有達到每小時一吋的降雨量,導致一些地方淹水,甚至出現泥石流。

之後週一和週二雨勢將轉弱,但是多一、兩吋的雨水,也還會導致一些地方淹水。

兩股風暴過後,灣區的城市地區預料將錄得1至5吋的雨水,Santa Cruz和北灣山區則可能有6吋或以上的雨水。

南加州也同樣將受到影響,洛杉磯都會地區可以錄得2至5吋的雨水。

這次暴雨的陣風,風速可能達到每小時25至35英里,山區則可以高達45英里。

氣象局發出的沿海大浪警示,將從週六上午10點至週日下午4點生效。

Sierra山區會下雪,戶外行駛危險,雪量可以有4至8吋,較高的地方可以達到一英尺,風速可以達到每小時45英里。

當局表示,想到山區但還沒有出發的話,應該取消行程。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。