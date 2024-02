影評：《蜘蛛夫人》有劇情提升的超級英雄電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個急救員突然發現自己有預知未來的能力,可以用來救人。

話說在1973年,秘魯的亞馬遜森林中,一個懷孕後期的探險家,在森林中找一隻稀有蜘蛛。在治療人類病症方面有巨大潛力,探險家成了奸商下手的目標。一群可以在樹上快速穿梭的當地人,救了探險家腹中的女兒。30年後,Cassie 是紐約市一個緊急救護員。一次救人的時候跌進河裡。被救活後,Cassie 逐漸發現,自己有預知未來的超能力。摸索期間,預見三個年輕女子被同一個男子追殺。Cassie 於是想辦法幫助她們,也要知道她們被追殺的原因。在得到她們的信任後,也用新發現的超能力保護她們。原來殺手本身,也有來自稀有蜘蛛的超能力。少女團如何擊敗蜘蛛殺手?

這是一部比較低調的超級英雄前傳電影,看蜘蛛夫人如何發現自己的超能力,成為漫畫中的人物。蜘蛛夫人在Marvel 漫畫中,並不是一個眾人認識的主要人物,也是極少出現的女英雄。之前的女英雄Captain Marvel,已經推出了兩部電影。《蜘蛛夫人》在有相對結實的劇情,比《Captain Marvel》較有深度的同時,也精彩許多。

導演S.J. Clarkson 在導演這部影片時,做出的最好選擇,其實就是選來帶有一定素質的Dakota Johnson 和三個有演戲默契的年輕演員。還有演反派角色的法國演員Tahar Rahim,都給影片加入實力元素。美中不足的是,電影結尾似乎跳過了一大塊。蜘蛛夫人在一夜之間,成了盲人和坐在輪椅上。在觀眾滿足觀感之後,再提出一個困擾人的疑問。

《蜘蛛夫人 Madame Web》在這個電影淡季推出,滿足人們較低的要求。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.sonypictures.com/movies/madameweb

“Madame Web” Review: An origin story enriched by better drama

“Screening Room” reviews “Madame Web”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonypictures.com/movies/madameweb

Now in theatres

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。