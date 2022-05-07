影評：《奇異博士2：失控多重宇宙》帶輕微恐怖色彩的超級英雄電影

《電影試片室》 點評《奇異博士2：失控多重宇宙 Doctor Strange in the Multiverse of Madness》

May 7, 2022 熱點關注, 電影試片室

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

Marvel 漫畫片場今年首部超級英雄電影，是奇異博士續集。

奇異博士Doctor Strange 重複的在噩夢中，見到自己和另外一個有能力隨意進出不同宇宙的少女America 逃避怪獸追逐。但卻發現這其實是另外一個平行宇宙發生的現實。少女America 的超能力，是一個巫婆Wanda 想要從她身上奪取的。而Wanda 之所以要取得這個超能力，並不是要統治宇宙，而是和夢想和兩個年幼孩子團聚有關。而要從America 身上取得她的超能力，America 就得犧牲。奇異博士能否保護這暫時還無法控制自己超能力的少女？能否讓陷入情感深淵的Wanda 改邪歸正？

首先了解這部超級英雄電影的導演，是經常拍恐怖片的Sam Raimi。他之前也拍過三部《蜘蛛俠》電影。這部奇異博士續集，就結合了Raimi 拍這兩個片種的特長：特效充斥的動作鏡頭、也加入了一些恐怖色彩，包括一個殭屍版的奇異博士人物，原創水平要人讚歎。這還不包括，劇中多場不同人物被他人上身的鏡頭。

雖然實力派演員Benedict Cumberbatch 飾演的奇異博士沒有給他許多發揮的空間，但他還是能夠將人物提升到比較突出的電影超級英雄的水平。

另外一個特出的因素，是反派人物巫婆Wanda 要做壞事的動機。她是想要自己的家庭完整，出發點簡單也容易感同身受。是非並非那麼分明。

影片中一個讓電影人發揮想像的，就是劇中人物在平行宇宙中的不同版本，出乎人們對這些人物的理解，所以也特別具娛樂性。美中不足的，或許是正邪對立的框架，局限了多元宇宙人物可以帶出的潛力，最終還是回到大家熟悉的結局。

《奇異博士2：失控多重宇宙 Doctor Strange in the Multiverse of Madness》在眾多超級英雄電影中，視覺上算是最具原創性的作品之一。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.marvel.com/movies/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness

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“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” Review: The superhero movie with a touch of horror

“Screening Room” reviews “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.marvel.com/movies/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness

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