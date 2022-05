影評：《奇異博士2：失控多重宇宙》帶輕微恐怖色彩的超級英雄電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

Marvel 漫畫片場今年首部超級英雄電影,是奇異博士續集。

奇異博士Doctor Strange 重複的在噩夢中,見到自己和另外一個有能力隨意進出不同宇宙的少女America 逃避怪獸追逐。但卻發現這其實是另外一個平行宇宙發生的現實。少女America 的超能力,是一個巫婆Wanda 想要從她身上奪取的。而Wanda 之所以要取得這個超能力,並不是要統治宇宙,而是和夢想和兩個年幼孩子團聚有關。而要從America 身上取得她的超能力,America 就得犧牲。奇異博士能否保護這暫時還無法控制自己超能力的少女?能否讓陷入情感深淵的Wanda 改邪歸正?

首先了解這部超級英雄電影的導演,是經常拍恐怖片的Sam Raimi。他之前也拍過三部《蜘蛛俠》電影。這部奇異博士續集,就結合了Raimi 拍這兩個片種的特長:特效充斥的動作鏡頭、也加入了一些恐怖色彩,包括一個殭屍版的奇異博士人物,原創水平要人讚歎。這還不包括,劇中多場不同人物被他人上身的鏡頭。

雖然實力派演員Benedict Cumberbatch 飾演的奇異博士沒有給他許多發揮的空間,但他還是能夠將人物提升到比較突出的電影超級英雄的水平。

另外一個特出的因素,是反派人物巫婆Wanda 要做壞事的動機。她是想要自己的家庭完整,出發點簡單也容易感同身受。是非並非那麼分明。

影片中一個讓電影人發揮想像的,就是劇中人物在平行宇宙中的不同版本,出乎人們對這些人物的理解,所以也特別具娛樂性。美中不足的,或許是正邪對立的框架,局限了多元宇宙人物可以帶出的潛力,最終還是回到大家熟悉的結局。

《奇異博士2:失控多重宇宙 Doctor Strange in the Multiverse of Madness》在眾多超級英雄電影中,視覺上算是最具原創性的作品之一。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.marvel.com/movies/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness

