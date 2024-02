【全國新聞】美眾院情報委員會稱有「重大國安威脅」 促拜登解密

【有線新聞】

美國眾議院情報委員會主席聲稱國家出現「重大國安威脅」,要求總統拜登即時解密文件。消息指涉及俄羅斯研發中的太空反衛星裝備,沒即時威脅,白宮及眾議院議長認為毋須過份憂慮。

眾議院情報委員會主席特納突然發聲明,指國家受到「重大國安威脅」,已知會全體議員。屬共和黨的特納無交代所指的威脅涉及甚麼範疇,但要求總統拜登全面解密資訊,讓國會、政府及盟友商討應對。

特納的聲明隨即引發猜測,多間美國傳媒引述華府人士報道,所指的威脅是俄羅斯正研發部署在太空的反衛星裝備,紐約時報及美國廣播公司更指是核武,不過裝備未送上太空,亦不具攻擊力,認為相關情報重要值得關注,但不需要過份憂慮。

參議院情報委員會發聲明回應,表示一直有跟進相關情報,同時提醒處理機密資訊時必須謹慎。

據報華府已經通報歐洲盟友,白宮國家安全顧問沙利文說原訂周四向眾議院的正副議長及兩院情報委員會正副主席匯報,不明白為何特納「偷步」公開消息。

美國國家安全顧問沙利文:「特納議員的公開言論令我驚訝,我已約好與他會面,情報及國防人員會列席,不過這是他的選擇。」

眾議院議長約翰遜說自己無權公開機密資訊,但國會正與政府合作應對,公眾毋須憂慮。相關情報被放置在國會山莊的機密檔案室,全體議員周五前都有權閱覽。

