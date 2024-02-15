【灣區新聞】華人權益促進會倡導黃穎筠宣誓成為舊金山選舉委員（視頻）

【KTSF】

華人權益促進會（CAA）的倡導黃穎筠（Kelly Wong）於週三宣誓成為舊金山（三藩市）的選舉委員，她在2019年移居美國，相信是第一個在市府擔任這個職位的非公民。

黃穎筠說：「其實在兩年前我來到舊金山，我認識到舊金山有很多權利，很多權利是非公民及移民都可以享有，包括就算不是公民，都可以成為委員去影響政策，很多時其實華裔或亞裔的聲音比較薄弱，特別會說中文或其他語言的人更少，是在議會上有代表性，所以因為這個原因，我很想代表我們移民的聲音，其實我們都一樣有交稅，一樣對社會有貢獻，但在政策上很少有我們的聲音。」

在華人權益促進會（CAA）任職倡導的黃穎筠是香港移民，她週三在舊金山市參事佩斯金陪同下宣誓成為選舉委員。

作為非公民的她，形容成為選舉委員的過程歷經不少挑戰。

上任之後，她計劃在決策方面，為移民和不會說英文的選民發聲，提升移民社區的投票率。

選舉委員職責包括監察選舉，確保選舉公平公正舉行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。