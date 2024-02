【灣區新聞】華人權益促進會倡導黃穎筠宣誓成為舊金山選舉委員（視頻）

【KTSF】

華人權益促進會(CAA)的倡導黃穎筠(Kelly Wong)於週三宣誓成為舊金山(三藩市)的選舉委員,她在2019年移居美國,相信是第一個在市府擔任這個職位的非公民。

黃穎筠說:「其實在兩年前我來到舊金山,我認識到舊金山有很多權利,很多權利是非公民及移民都可以享有,包括就算不是公民,都可以成為委員去影響政策,很多時其實華裔或亞裔的聲音比較薄弱,特別會說中文或其他語言的人更少,是在議會上有代表性,所以因為這個原因,我很想代表我們移民的聲音,其實我們都一樣有交稅,一樣對社會有貢獻,但在政策上很少有我們的聲音。」

在華人權益促進會(CAA)任職倡導的黃穎筠是香港移民,她週三在舊金山市參事佩斯金陪同下宣誓成為選舉委員。

作為非公民的她,形容成為選舉委員的過程歷經不少挑戰。

上任之後,她計劃在決策方面,為移民和不會說英文的選民發聲,提升移民社區的投票率。

選舉委員職責包括監察選舉,確保選舉公平公正舉行。

