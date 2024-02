【全國新聞】俄勒岡州出現十多年來第一宗鼠疫 可能是帶病寵物貓引起

【KTSF 吳倩妤報導】

俄勒岡州出現十多年來第一宗鼠疫,可能是一隻帶病的寵物貓引起,而病菌來自動物身上的跳蚤,一般可以用抗生素及其他藥物治療,但要及早就醫。

鼠疫在14世紀及19世紀在歐洲、近東、中國以及印度等地區,先後曾經造成大量人口死亡,這種令中古時代歐洲人聞之色變的黑死病,由老鼠傳播,人類被病鼠咬到,或帶菌的跳蝨叮咬感染,幾日後出現病徵。

一般稱為腺鼠疫的病徵是淋巴腺腫痛、發燒、虛弱及肌肉疼痛,當病情發展成敗血症鼠疫時,除了上述症狀外,還出現手指腳趾與鼻頭發黑,最嚴重的是肺炎鼠疫,會引起肺炎,並會人傳人。

但時至今日,鼠疫可以用抗生素配合其他藥物治療,越早治療越快康復。

衛生當局透露,俄勒岡州的病例是在最早期階段,對社區沒有影響,美國每年平均發生七宗,都是在西部及西南部鄉下地方。

