美國記錄到歷來第一宗阿拉斯加水痘死亡病例,病人是阿拉斯加州一個長者。

阿拉斯加水痘的症狀是皮膚局部紅腫,看來似是被蜘蛛叮咬,也可能會出現淋巴結腫脹、肌肉疼痛、發燒。

阿拉斯加水痘病毒是2015年在當地的哺乳類動物身上發現,一般的傳染對象是田鼠、松鼠等嚙齒動物。

自2015年至今阿拉斯加州一共有7宗人類受感染的病例,第一宗死亡案例發生在上個月,病人是免疫系統脆弱的長者。

專家指出,人類很少感染,而感染後一般症狀輕微,至於動物如何傳染人類還有待研究。

