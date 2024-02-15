【灣區新聞】舊金山市府官員情人節當天慶祝發放同性結婚證書20週年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週三是情人節，舊金山（三藩市）市府充滿來結婚的新人，另外，舊金山市府官員也在週三紀念發放同性結婚證書20週年。

現任州長紐森20年前出任舊金山市長期間，爭取舊金山同性婚姻合法化，在2004年，舊金山終於允許同性伴侶結婚，Stuart Gaffney和John Lewis是當年頭十對來到市府交換誓言的同性伴侶之一，週三他們在舊金山市長布里德的見證下，再一次說「我願意」。

Lewis說：「今天我們重申了20年前的誓言，因為20年來，我們一直在為同性伴侶的尊嚴、平等和愛而努力。」

Gaffney說：「今天是情人節，是一年中最浪漫的一天，但還有什麼比站在這裡，慶祝舊金山為所有公民挺身而出的歷史，更浪漫的事情？」

主持誓言的市長布里德表示，今日的活動提醒她，舊金山將繼續成為希望、愛、繁榮和機會的地方。

布里德說：「今天我們慶祝舊金山舉行的同性婚姻儀式20週年，這是一個紀念時刻，並帶回一些曾在這裡舉行第一次結婚儀式的配偶，這真的是很棒的活動。」

另一方面，情人節到來，有很多對情侶在市府舉行婚禮。

雖然中午下著毛毛細雨，但依然不阻一對新人的心情。

Skyler Greene / Christina Sewell說：「我們喜歡下雨，加州需要更多雨水，這太棒了，我覺得這很棒，更浪漫、更適合拍照。」

舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）表示，在市府舉行婚禮的人數，已經達到疫情行前的水平，他亦為我們介紹即將在今年春季的試點計劃，令新人可以同日內領到結婚證書。

郭華健說：「目前當大家進來時，通常需要等待一段時間，通常長達10天，然後才能真正報告並收到證書，我們正推行的新試點計劃，為了確保沒有任何事情可以妨礙愛，可以來到本辦公室的同日獲得結婚證書。」

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