【灣區新聞】舊金山市府官員情人節當天慶祝發放同性結婚證書20週年（視頻）

週三是情人節,舊金山(三藩市)市府充滿來結婚的新人,另外,舊金山市府官員也在週三紀念發放同性結婚證書20週年。

現任州長紐森20年前出任舊金山市長期間,爭取舊金山同性婚姻合法化,在2004年,舊金山終於允許同性伴侶結婚,Stuart Gaffney和John Lewis是當年頭十對來到市府交換誓言的同性伴侶之一,週三他們在舊金山市長布里德的見證下,再一次說「我願意」。

Lewis說:「今天我們重申了20年前的誓言,因為20年來,我們一直在為同性伴侶的尊嚴、平等和愛而努力。」

Gaffney說:「今天是情人節,是一年中最浪漫的一天,但還有什麼比站在這裡,慶祝舊金山為所有公民挺身而出的歷史,更浪漫的事情?」

主持誓言的市長布里德表示,今日的活動提醒她,舊金山將繼續成為希望、愛、繁榮和機會的地方。

布里德說:「今天我們慶祝舊金山舉行的同性婚姻儀式20週年,這是一個紀念時刻,並帶回一些曾在這裡舉行第一次結婚儀式的配偶,這真的是很棒的活動。」

另一方面,情人節到來,有很多對情侶在市府舉行婚禮。

雖然中午下著毛毛細雨,但依然不阻一對新人的心情。

Skyler Greene / Christina Sewell說:「我們喜歡下雨,加州需要更多雨水,這太棒了,我覺得這很棒,更浪漫、更適合拍照。」

舊金山估值官郭華健(Joaquin Torres)表示,在市府舉行婚禮的人數,已經達到疫情行前的水平,他亦為我們介紹即將在今年春季的試點計劃,令新人可以同日內領到結婚證書。

郭華健說:「目前當大家進來時,通常需要等待一段時間,通常長達10天,然後才能真正報告並收到證書,我們正推行的新試點計劃,為了確保沒有任何事情可以妨礙愛,可以來到本辦公室的同日獲得結婚證書。」

