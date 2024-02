【全國新聞】前聯邦輸部長趙小蘭妹妹 福茂集團執行長趙安吉車禍離逝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

前聯邦運輸部長趙小蘭的妹妹,福茂集團執行長趙安吉(Angela Chao)驚傳車禍意外離世,享年50歲。

趙安吉家人12日在Hellenic Shipping News發布趙安吉去世的消息,內容提到趙安吉在一場車禍中喪生,但沒有車禍的細節或時間。

趙安吉出生於1974年,她曾在摩根史丹利美邦公司工作,就讀哈佛商學院研究所期間,運用自己的船運知識,撰寫了一篇「遠洋輪船」的案例研究報告,至今仍是哈佛商學院一年級學生必修課程的一部分。

此外,她更在哈佛大學創設以雙親為名的趙朱木蘭和趙錫成家族獎學金。

趙安吉的父親趙錫成,1964年創辦福茂集團,成為美國最大華人海運公司,因此被譽為「華人船王」。

趙安吉1996年加入福茂,並於2018年接掌公司,對於女兒驟逝,父親趙錫成表示,這是整個家族從沒預料過的事,感到悲痛萬分。

訃聞還指,出生於美國的趙安吉,仍致力於建立東西方之間的溝通橋樑,沒有忘記自己的根。

針對趙安吉驟逝,趙家表示,不僅家人悲痛,更是亞裔社區的重大損失。

趙錫成有六個女兒,最有名的就是前聯邦運輸部長趙小蘭,趙安吉是最小的女兒。

