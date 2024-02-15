【全國新聞】前聯邦輸部長趙小蘭妹妹 福茂集團執行長趙安吉車禍離逝（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

前聯邦運輸部長趙小蘭的妹妹，福茂集團執行長趙安吉（Angela Chao）驚傳車禍意外離世，享年50歲。

趙安吉家人12日在Hellenic Shipping News發布趙安吉去世的消息，內容提到趙安吉在一場車禍中喪生，但沒有車禍的細節或時間。

趙安吉出生於1974年，她曾在摩根史丹利美邦公司工作，就讀哈佛商學院研究所期間，運用自己的船運知識，撰寫了一篇「遠洋輪船」的案例研究報告，至今仍是哈佛商學院一年級學生必修課程的一部分。

此外，她更在哈佛大學創設以雙親為名的趙朱木蘭和趙錫成家族獎學金。

趙安吉的父親趙錫成，1964年創辦福茂集團，成為美國最大華人海運公司，因此被譽為「華人船王」。

趙安吉1996年加入福茂，並於2018年接掌公司，對於女兒驟逝，父親趙錫成表示，這是整個家族從沒預料過的事，感到悲痛萬分。

訃聞還指，出生於美國的趙安吉，仍致力於建立東西方之間的溝通橋樑，沒有忘記自己的根。

針對趙安吉驟逝，趙家表示，不僅家人悲痛，更是亞裔社區的重大損失。

趙錫成有六個女兒，最有名的就是前聯邦運輸部長趙小蘭，趙安吉是最小的女兒。

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