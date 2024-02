【灣區新聞】聖荷西推試點計劃為商戶免費提供閉路電視（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西推行一個為商店提供免費閉路電視的試點計劃,業主現在可以向聖荷西警察部門申請。

在南聖荷西Monterey Highway營運數十年的Trine’s Cafe 6咖啡店,老闆Licha Montes透露,曾經有人拿刀進門。

馬漢說:「他拿著刀進來,幸好當時有一個顧客在這裡,和我在一起就幫了我,就解決了問題,但是隔壁的乾洗店,遇過持槍搶劫,這裡的治安有一點差,有閉路電視的話,可以幫助我們,也可以幫助警察部門。」

Montes的咖啡店,是在聖荷西名為「SJ Cam的試點計劃」中第一間拿到免費閉路電視設備的商店,每間參與的商店可以拿到兩個攝像機、一個儲存影像的硬盤,和一個看影像的熒幕。

馬漢說:「研究顯示,閉路電視能夠減少犯罪率25%,能夠遏制盜賊,也可以幫助警察破案,並要歹徒為罪行負責,閉路電視可以幫助,我們過勞的警察部門,也幫助在掙扎中的商店。」

在試點計劃中,有50套閉路電視設備供業主索取,警察部門將按照區域平等分配。

有興趣申請的業主,可以聯絡聖荷西防止罪案組,電話是(408) 277-4133。

