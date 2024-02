【KTSF】

Fremont警方逮捕了一名男子,他涉嫌抓住一名陌生女子,並性侵犯她。

案發於星期一晚9點10分左右,一名女子散步到Fremont大道和Eggers大道附近時,一名男子走近她,並將她拉倒在地,之後這名男子數次毆打她,然後再性侵她。

警方表示,有警覺的社區成員目擊到案發經過,並上前制服了這名男子,直到警察到達現場。

當局表示,疑犯是27歲Fremont男居民Marvin Velasquez,他因涉嫌綁架和意圖強姦、性侵和使用致命武器襲擊他人而被捕,在週四提堂。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。