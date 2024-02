【灣區新聞】舊金山市府擬將華埠一旅館改建為戒毒支援住宅 布里德對事前沒諮詢致歉（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德日前宣布,將華埠Kearny街一間旅館改建成協助民眾戒毒的永久支援住宅,引起華埠市民不滿,布里德沒有詢問社區的意見,週二華埠多個商會和社區領袖就此問題召開會議商討對策,布里德突然出席會議向各人致歉,並保證作出最終決定前,會先行大量諮詢社區。

市長布里德上星期四宣布,將華埠Kearny街夾Pacific街的Hotel North Beach旅館,改建成協助民眾戒毒的永久支援住宅,記者會上有市民抗議布里德事前沒有徵詢民意,更表示自己在記者會當天才得知有這回事。

就此問題,中華總會館、中華總商會及華埠商戶聯會多個組織週二舉行聯合會議商討對策。

會議舉行期間,布里德突然現身,並在會議上致歉,本台週三在市府大樓訪問到市長。

布里德說:「市府在這問題的溝通上犯了錯誤,所以我昨天(13日)出席會議,為我們所做的事而道歉,深知將來和社區合作是非常重要。」

布里德指,該永久支援住宅是一個無酒精及無毒品環境,並不是無家可歸者的收容所,表示會作更多外展工作,亦未就地點作出最終決定。

布里德說:「我們把一切延後,以確保有時間和社區商討,並探討其他選項,全因為此事的處理手法。」

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙(Edward Siu)說,雖然布里德在沒有通知下出席週二會議,但正面面對民眾,承擔在諮詢社區上有疏忽。

邵旗謙說:「可能她都要出來作澄清,還要注重我們華人社區的選票,這只是我們的想法,大家應該都會想到這件事,但問題就是聽好過不聽,諮詢好過不諮詢。」

他說,如果市府將旅館改建成不會傷害到華埠的用途,相信民眾可以接受到。

邵旗謙說:「希望市府實實在在取消,或將計劃改為其它計劃,預期是戒毒中心、康復治療,可以改為長者屋、家庭收養,都好過做這樣(戒毒)的事。」

邵旗謙說,市府會在3月20日前就問題作最終決定,他們會爭取在之前去信當局表達意見。

