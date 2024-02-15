【灣區新聞】舊金山市府擬將華埠一旅館改建為戒毒支援住宅 布里德對事前沒諮詢致歉（視頻）

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舊金山（三藩市）市長布里德日前宣布，將華埠Kearny街一間旅館改建成協助民眾戒毒的永久支援住宅，引起華埠市民不滿，布里德沒有詢問社區的意見，週二華埠多個商會和社區領袖就此問題召開會議商討對策，布里德突然出席會議向各人致歉，並保證作出最終決定前，會先行大量諮詢社區。

市長布里德上星期四宣布，將華埠Kearny街夾Pacific街的Hotel North Beach旅館，改建成協助民眾戒毒的永久支援住宅，記者會上有市民抗議布里德事前沒有徵詢民意，更表示自己在記者會當天才得知有這回事。

就此問題，中華總會館、中華總商會及華埠商戶聯會多個組織週二舉行聯合會議商討對策。

會議舉行期間，布里德突然現身，並在會議上致歉，本台週三在市府大樓訪問到市長。

布里德說：「市府在這問題的溝通上犯了錯誤，所以我昨天（13日）出席會議，為我們所做的事而道歉，深知將來和社區合作是非常重要。」

布里德指，該永久支援住宅是一個無酒精及無毒品環境，並不是無家可歸者的收容所，表示會作更多外展工作，亦未就地點作出最終決定。

布里德說：「我們把一切延後，以確保有時間和社區商討，並探討其他選項，全因為此事的處理手法。」

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）說，雖然布里德在沒有通知下出席週二會議，但正面面對民眾，承擔在諮詢社區上有疏忽。

邵旗謙說：「可能她都要出來作澄清，還要注重我們華人社區的選票，這只是我們的想法，大家應該都會想到這件事，但問題就是聽好過不聽，諮詢好過不諮詢。」

他說，如果市府將旅館改建成不會傷害到華埠的用途，相信民眾可以接受到。

邵旗謙說：「希望市府實實在在取消，或將計劃改為其它計劃，預期是戒毒中心、康復治療，可以改為長者屋、家庭收養，都好過做這樣（戒毒）的事。」

邵旗謙說，市府會在3月20日前就問題作最終決定，他們會爭取在之前去信當局表達意見。

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