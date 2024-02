【全國新聞】美足超級碗勝利巡遊槍擊案3疑犯被捕 死者是電台女主持

【有線新聞】

美式足球隊堪薩斯城酋長的勝利巡遊發生槍擊,至少1死逾20傷,傷者包括多名兒童和青少年,三人被捕,暫時未知槍手動機。

勝利巡遊結束不久,終點聯合車站以西接近車庫位置傳出槍聲。有民眾察覺異樣,紛紛走避。有人受傷,由救護員急救。

大批警員衝入聯合車站。當時有過萬名球迷,參加堪薩斯城酋長衛冕美式足球超級碗的勝利巡遊,現場一片恐慌。

目擊者莫尼說:「我唯一所見的是現場變得混亂,聽到有人叫『伏下、所有人伏下』,我還以為是開玩笑。哪個思想正常的人會做這樣的事?,這原本是值得慶祝的一天。」

網上流傳片段,有球迷合力制服一名持槍的人,把他按在地下。

多人中槍受傷,包括多名兒童及青少年,部分人有性命危險,一名電台女主持腹部中槍不治。

有傳媒引述消息稱,可能有人爭執後開槍,初步相信不涉及恐怖活動。

警員事後在現場調查,拘捕疑犯,並撿獲槍械。當局部署了800名警員及聯邦調查局探員,維持活動秩序及戒備。

有參與慶祝的堪薩斯城市長盧卡斯,指因為槍管不夠嚴厲才會發生事故,應要設法避免再發生:「多處地方都有保安部署,在建築物頂部及遠處監視,但人們仍然面臨風險。巡遊、集會、學校、戲院,好像沒有地方是安全。」

堪薩斯城酋長對事件感到悲痛,譴責暴力行為毫無意義,表示全體職球員都安全無恙。

白宮表示,聯邦執法部門會提供協助。總統拜登稱事件令人震驚,慶祝活動變成慘劇,傷害美國人,國會不應再拖延立法加強槍管。

