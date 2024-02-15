【獨家新聞】舊金山Taraval街輕軌工程影響生意 市長將撥百萬協助商戶（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）交通局正在日落區Taraval街展開輕軌工程，導致整條街上的上百家商戶生意大受打擊，受影響的商戶，週三與舊金山市長布里德，以及代表日落區的市參事殷嘉立首度展開閉門會談，本台也獨家全程參與，布里德和殷嘉立（Joel Engardio）共同宣布將撥款一百萬元，為商戶提供財政支援。

舊金山市長布里德週三低調前往舊金山日落區的一家茶餐廳，和二十多位商戶共同探討Taraval街上的小商家，因為輕軌列車工程影響而生意大受打擊的問題。

這是舊金山交通局改善Muni L Taraval輕軌列車工程，從2018年就展開，目前第二階段進行到Taraval街，不過封路加上取消停車位，對附近的商家影響很大，就連這條街上熱門的葡式蛋撻店也無法倖免。

麵包先生麵包店業者Sam說：「沒有位子停車，車子進不來，我們客人投訴說，車子兜幾個圈都找不到位子，所以對我們的生意，應該不見一半都有的，影響非常之大。」

也有茶餐廳業者表示，工程影響太久，導致整體商戶生意一落千丈。

笑臉府茶餐廳業者小綠說：「這個工程太長了，真的五六年的時間已經，雖然現在整到我們門口這一節，可能兩三個月，但是對人的感覺是覺得，整條Taraval競爭力很低，低得很多，（有沒有算大概生意掉了幾成？）最少都三、四成的了。」

這是市長布里德首度就這個問題與商家面對面接觸，會議不對媒體開放，也不得發布會中的談話內容，不過本台獲得商家邀請，並在主辦方的同意下獲准參與，市長布里德也接受本台獨家訪問，帶來一個振奮的消息。

布里德說：「我們得以向Taraval街各商戶，確保有一百萬元，將會完全投入到這個社區，這是極度重要的，因為工程的影響，我們很高興來到這裡。」

根據市府發出的新聞稿，爭取到款項的市議員殷嘉立表示，這筆錢來自APEC亞太經合會剩餘資金，用在幫助受到市府工程影響的商業，布里德並未說明會如何發放，強調這只是雙方溝通的開始。

布里德說：「我們將來會有更多會議嗎？會的，會有更多會議，之前我的人員還有市議員都開過會，但這是我第一次與這個團體會面，我也和一些個別商戶見過，有過一些對話，難過的是這個人所經歷的，所以我到這裡來很重要，要展示我的支持。」

殷嘉立表示，L線軌道已經有百年歷史，改善工程有助於未來的交通，如今重要的是幫助商戶渡過難關。

殷嘉立說：「我們看到工程的衝擊，它將在幾個月結束，列車會在今年年底之前恢復，但目前我們要為商家爭取紓困，此所以我要協助確保這一百萬給Taraval的商戶。」

對於這個好消息，商戶們都表示歡迎。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙說：「（今天會議的結果滿意嗎？）暫時來說是滿意，可以希望解決Taraval日落區現在的困難。」

舊金山日落區華人商會會長Tony說：「（大家都很開心有這一百萬，可是要怎麼分配，大家也很關心？）怎麼樣分配的話，說實話，這個東西很難做到絕對公平，但是我們會再開會商量一下，大家的意見怎麼樣，就是希望能得到較好的辦法。」

根據商會統計，目前Taraval街上，有大約120家商戶受影響，因此也有商戶擔心，100萬援助金也只是杯水車薪，布里德和殷嘉立承諾會協助商戶得到理想的分配方式。

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