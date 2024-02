【獨家新聞】舊金山Taraval街輕軌工程影響生意 市長將撥百萬協助商戶（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)交通局正在日落區Taraval街展開輕軌工程,導致整條街上的上百家商戶生意大受打擊,受影響的商戶,週三與舊金山市長布里德,以及代表日落區的市參事殷嘉立首度展開閉門會談,本台也獨家全程參與,布里德和殷嘉立(Joel Engardio)共同宣布將撥款一百萬元,為商戶提供財政支援。

舊金山市長布里德週三低調前往舊金山日落區的一家茶餐廳,和二十多位商戶共同探討Taraval街上的小商家,因為輕軌列車工程影響而生意大受打擊的問題。

這是舊金山交通局改善Muni L Taraval輕軌列車工程,從2018年就展開,目前第二階段進行到Taraval街,不過封路加上取消停車位,對附近的商家影響很大,就連這條街上熱門的葡式蛋撻店也無法倖免。

麵包先生麵包店業者Sam說:「沒有位子停車,車子進不來,我們客人投訴說,車子兜幾個圈都找不到位子,所以對我們的生意,應該不見一半都有的,影響非常之大。」

也有茶餐廳業者表示,工程影響太久,導致整體商戶生意一落千丈。

笑臉府茶餐廳業者小綠說:「這個工程太長了,真的五六年的時間已經,雖然現在整到我們門口這一節,可能兩三個月,但是對人的感覺是覺得,整條Taraval競爭力很低,低得很多,(有沒有算大概生意掉了幾成?)最少都三、四成的了。」

這是市長布里德首度就這個問題與商家面對面接觸,會議不對媒體開放,也不得發布會中的談話內容,不過本台獲得商家邀請,並在主辦方的同意下獲准參與,市長布里德也接受本台獨家訪問,帶來一個振奮的消息。

布里德說:「我們得以向Taraval街各商戶,確保有一百萬元,將會完全投入到這個社區,這是極度重要的,因為工程的影響,我們很高興來到這裡。」

根據市府發出的新聞稿,爭取到款項的市議員殷嘉立表示,這筆錢來自APEC亞太經合會剩餘資金,用在幫助受到市府工程影響的商業,布里德並未說明會如何發放,強調這只是雙方溝通的開始。

布里德說:「我們將來會有更多會議嗎?會的,會有更多會議,之前我的人員還有市議員都開過會,但這是我第一次與這個團體會面,我也和一些個別商戶見過,有過一些對話,難過的是這個人所經歷的,所以我到這裡來很重要,要展示我的支持。」

殷嘉立表示,L線軌道已經有百年歷史,改善工程有助於未來的交通,如今重要的是幫助商戶渡過難關。

殷嘉立說:「我們看到工程的衝擊,它將在幾個月結束,列車會在今年年底之前恢復,但目前我們要為商家爭取紓困,此所以我要協助確保這一百萬給Taraval的商戶。」

對於這個好消息,商戶們都表示歡迎。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙說:「(今天會議的結果滿意嗎?)暫時來說是滿意,可以希望解決Taraval日落區現在的困難。」

舊金山日落區華人商會會長Tony說:「(大家都很開心有這一百萬,可是要怎麼分配,大家也很關心?)怎麼樣分配的話,說實話,這個東西很難做到絕對公平,但是我們會再開會商量一下,大家的意見怎麼樣,就是希望能得到較好的辦法。」

根據商會統計,目前Taraval街上,有大約120家商戶受影響,因此也有商戶擔心,100萬援助金也只是杯水車薪,布里德和殷嘉立承諾會協助商戶得到理想的分配方式。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。